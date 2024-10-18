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Бывший спортдир «Оренбурга» не будет оспаривать в CAS свою дисквалификацию

Бывший спортдир «Оренбурга» не будет оспаривать в CAS свою дисквалификацию

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не станет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС), который оставил в силе его дисквалификацию.

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