Бывший спортдир «Оренбурга» не будет оспаривать в CAS свою дисквалификацию

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не станет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС), который оставил в силе его дисквалификацию.
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