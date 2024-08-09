Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как предотвратить появление в России этнических анклавов

Как предотвратить появление в России этнических анклавов

Андрей Резчиков Правозащитник Кирилл Кабанов: Этнические анклавы ставят под угрозу межнациональный мир в России Какие города России подвержены риску формирования мигрантских анклавов? В чем заключаются особенности этого процесса, какие угрозы он создает для безопасности и какими могут быть пути решения этой проблемы, газете ВЗГЛЯД рассказал правозащитник Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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Василий Лыгин
Возникновение анклава возможно только при неисполнении местной властью законов РФ.
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11 час.
Балу -
Сначала надо перекрыть им доступ в Россию, а затем и кислород... Чтоб почувствовали себя Паулюсом под Сталинградом в январе 1943 года...
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8 час.
Сергей Трофимов
вон из России мигрантов а те кто в банды объединились истреблять как истребляли бендеровцев
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5 час.

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