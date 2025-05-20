В «Ростехе» рассказали об эффективности «Краснополя-М2»

Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь-М2» в ходе спецоперации стали хорошо защищенные немецкие танки Leopard и американские Abrams сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).
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