Политнавигатор Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа.
Токаев вступил на путь Украины
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СК
Степан Капуста
Если Казахстан пойдет по пути Украины (размещение ядерны сил НАТО на его территории или что-то подобное), никакого СВО "на одной ноге с привязанной к поясу рукой" Россия вести не будет. Жителей Украины мы воспринимали как "почти своих" братьев, большинство которых говорило по русски, но казахам такое не светит. В отличие от 40 млн. населения Украины в Казахстане население - чуть более 22 млн., и станет значительно меньше. Как скажут потом о них: "Сами напросились". Что потом? Казахстан - страна скотоводов, так и не ставших учеными, ремесленниками, изобретателями. Их удел был и есть - вторые роли в цивилизационной иерархии. Образование - профессиональное и высшее - фактически угроблено, перспектив никаких. К середине 21 века грядет тотальное обезвоживание территорий, вынужденная миграция в соседние страны. Жили и процветали только в составе СССР за счет поддержки Союза. В будущем народу придется туго. Запад не будет их содержать - высосет ресурсы и бросит. Придется вновь стать кочевниками. Дичать...
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