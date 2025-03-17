Токаев вступил на путь Украины

СК

Степан Капуста

Если Казахстан пойдет по пути Украины (размещение ядерны сил НАТО на его территории или что-то подобное), никакого СВО "на одной ноге с привязанной к поясу рукой" Россия вести не будет. Жителей Украины мы воспринимали как "почти своих" братьев, большинство которых говорило по русски, но казахам такое не светит. В отличие от 40 млн. населения Украины в Казахстане население - чуть более 22 млн., и станет значительно меньше. Как скажут потом о них: "Сами напросились". Что потом? Казахстан - страна скотоводов, так и не ставших учеными, ремесленниками, изобретателями. Их удел был и есть - вторые роли в цивилизационной иерархии. Образование - профессиональное и высшее - фактически угроблено, перспектив никаких. К середине 21 века грядет тотальное обезвоживание территорий, вынужденная миграция в соседние страны. Жили и процветали только в составе СССР за счет поддержки Союза. В будущем народу придется туго. Запад не будет их содержать - высосет ресурсы и бросит. Придется вновь стать кочевниками. Дичать...