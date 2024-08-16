Храмы в Левобережном начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

Сбор гуманитарной помощи во всех храмах и монастырях Москвы объявлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском и храмн святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном В Синодальном отделе по благотворительности Русской православной церкви уточнили, что ежедневно в Церковный штаб помощи беженцам в Москве обращаются за помощью до 100 человек.