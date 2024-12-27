Массивы данных — новая нефть

В декабре правительство России заявило о новом национальном проекте «Экономика данных». Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевой технологией, а его развитие приводит к повышению эффективности в ключевых сферах деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)