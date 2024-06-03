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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Онс Жабер: «Я готова победить Гауфф. Нужно еще сильнее верить в себя»

Онс Жабер: «Я готова победить Гауфф. Нужно еще сильнее верить в себя»

Американка ведет в личных встречах 4:2. Жабер не побеждала ее с 2022-го. – Теперь вы готовы побороться с Коко Гауфф и победить? – Да, конечно.

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