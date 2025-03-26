В Ленобласти перед судом предстанет инструктор по вождению за попытку взяточничества

Он уже уволен Следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество, предусмотренном ч.
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