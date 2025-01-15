Indiana Jones and the Great Circle: Все головоломки и загадки

В приключенческом экшене от первого «Индиана Джонс и Великий круг» есть несколько мини-квестов, называемых «Тайны», которые зачастую представляют собой небольшую головоломку или задачу, связанную с секретом, особой запиской и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)