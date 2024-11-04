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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о 0:2 от «Акрона»: «Самая плохая игра «Крыльев». Психологически не справились с фоном, который идет вокруг клуба»

— Это самая плохая наша игра. Очень важно было сегодня удачно сыграть. Мы максимально ребят настраивали, но в силу разных причин не получилось.

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