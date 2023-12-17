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Клэй Томпсон обошел Джейсона Терри и стал 9-м в истории НБА по количеству точных трехочковых

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон обошел Джейсона Терри по количеству трехочковых попаданий за карьеру и поднялся на 9-е место в истории НБА по этому показателю.

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