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Откровения детей семьи Турпин, которых родители довели до полусмерти

Откровения детей семьи Турпин, которых родители довели до полусмерти

Только спустя долгие годы Америка узнала об издевательствах и насилии в семье Турпин. 13 детей Дэвида и Луизы Турпин (David and Louise Turpin) годами страдали от побоев и жестокого отношения собственных родителей.

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