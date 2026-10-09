В Екатеринбурге в Год уральского рока представят театральный проект «РОКтябрь»

В Екатеринбурге в рамках Года уральского рока стартует театральный проект «РОКтябрь». С 12 по 23 октября зрители увидят спектакли, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эрмитаж получил в...
- Ноябрьский хроног...
- Ноябрьский хроног...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым