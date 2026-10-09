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Газета «Культура»

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В Екатеринбурге в Год уральского рока представят театральный проект «РОКтябрь»

В Екатеринбурге в Год уральского рока представят театральный проект «РОКтябрь»

В Екатеринбурге в рамках Года уральского рока стартует театральный проект «РОКтябрь». С 12 по 23 октября зрители увидят спектакли, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба.

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