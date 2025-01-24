Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

ТАСС/Алексей Коновалов Экипаж вертолета Ми-28нм – модернизированной версии советского "Ночного охотника" – в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию украинских националистов в приграничном районе Курской области.
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