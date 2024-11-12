WSJ: Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности в администрации

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу должность советника от национальной безопасности в его администрации, передает «360» со ссылкой на The Wall Street Journal.
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