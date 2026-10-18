Воевать с «парнями в шлёпках» никто не хочет, кроме Нетаньяху Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Фархад Ибрагимов Кирилл Семенов Вооруженные силы официального правительства Йемена объявили о начале крупной военной операции против хуситов, которые ранее за короткий срок заняли территорию площадью 5400 квадратных километров.