Воевать с «парнями в шлёпках» никто не хочет, кроме Нетаньяху Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Фархад Ибрагимов Кирилл Семенов Вооруженные силы официального правительства Йемена объявили о начале крупной военной операции против хуситов, которые ранее за короткий срок заняли территорию площадью 5400 квадратных километров.
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