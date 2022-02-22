Признание Донбасса и реакцию на него обсудят в пресс-центре «Патриот»

В Донбассе тревожное затишье — ВСУ и нацбаты прекратили стрельбу по мирным городам. Страны НАТО объявляют о новых санкциях против России, в результате чего растут цены на нефть и газ, а также усиливается и без того высокая инфляция в странах Запада.