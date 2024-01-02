«Военное дело»: удар уничтожил подземный бункер с замом Залужного в Киеве

В Киеве авиаударом уничтожили подземный бункер, который использовали в качестве командного пункта. В этот момент в помещении находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил Telegram-канал «Военное дело».
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