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«Военное дело»: удар уничтожил подземный бункер с замом Залужного в Киеве

«Военное дело»: удар уничтожил подземный бункер с замом Залужного в Киеве

В Киеве авиаударом уничтожили подземный бункер, который использовали в качестве командного пункта. В этот момент в помещении находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

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