Пятый всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября, регистрация уже открыта.
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