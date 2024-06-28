Мэйчжоу Хакка – Хэнань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 30 июня

В воскресенье, 30 июня, сыграют Мэйчжоу Хакка и Хэнань в рамках Чемпионата Китая по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Wuhua Olympic Sports Center Huitang Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.