Маск лично руководил своей командой во время проверок USAID

На фоне ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) американский миллиардер Илон Маск лично поддерживал связь со своими сотрудниками департамента эффективности госуправления (DOGE), которые сыграли ключевую роль в событии.
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