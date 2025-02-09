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Маск лично руководил своей командой во время проверок USAID

Маск лично руководил своей командой во время проверок USAID

На фоне ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) американский миллиардер Илон Маск лично поддерживал связь со своими сотрудниками департамента эффективности госуправления (DOGE), которые сыграли ключевую роль в событии.

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