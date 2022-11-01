У озера под Смоленском обнаружили мину

Опасный беоприпас обезвредили специалисты. 31 октября специалисты отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Опасный беоприпас обезвредили специалисты. 31 октября специалисты отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
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