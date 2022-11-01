Смоленск 2.0

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Смоленск 2.0.вы долбоёбы.что просто так водолаз нырял и нашёл!А может,ублюдки, заявление на водолаза было?В водоеме найдено...
  • Наталия Шумакова
    Компенсация матери в таком размере?!!! Да это с нее нужно взыскивать за то, что вырастила такое чудовище!В Смоленске мужчи...
  • Николаевна
    Вот и хорошоВ Смоленске запущ...

У озера под Смоленском обнаружили мину

У озера под Смоленском обнаружили мину

Опасный беоприпас обезвредили специалисты. 31 октября специалисты отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх