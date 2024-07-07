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Мужчина погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск

Мужчина погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск

В результате обстрела Горловки в ДНР украинской армией погиб один мужчина. Об этом пишет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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