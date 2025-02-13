Свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы проходит в Иерусалиме

Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа Ривки и Шолема проходит в среду вечером в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима, церемонию проводят на русском и иврите.