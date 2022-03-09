Киев сжигает мосты к переговорам: За что казнили участника гомельской делегации?

На Украине не хотят мира, а тех, кто выступает за него — будут просто убивать Дмитрий Родионов На фото: представители украинской делегации, прибывшие на белорусском военном вертолете для участия в российско-украинских переговорах, Гомельская область, Белоруссия (Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС) Участник первой украинской делегации на переговорах с Россией разведчик Денис Киреев погиб при выполнении специальных задач, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.