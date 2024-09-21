РБК: Минтранс не поддержал создание в РФ саморегулируемого авиатакси

Министерство транспорта России высказалось против законопроектов межфракционной рабочей группы Госдумы, касающихся выделения авиатакси как отдельного вида гражданской авиации и создания саморегулируемой организации (СРО) в этой области.
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