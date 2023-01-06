Тренер Рахмонова о спаррингах в Америке: «Шавкат в спарринге с разворота такой хороший удар Ли прописал»

Тренер Шавката Рахмонова в Kill Cliff (экс-Stamford) Саид Сапаров рассказал о спаррингах казахстанского бойца в Америке: «Я всегда прошу, чтобы Шавкат подольше находился в Америке, он прилетел за месяц до боя.
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