Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, неадекватен, если после всех собственных заявлений о русскоязычном населении он хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность.
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