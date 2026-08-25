Юрий Ильинов

«Количество ударов будет нарастать»: Евросоюз выделил Киеву €6,1 млрд Европейская комиссия официально утвердила новый транш военной помощи киевскому режиму. Общая сумма выделенных средств составила €6,1 млрд, которые пойдут на закупку систем ПВО, ракет и боеприпасов. Решение было обнародовано 24 августа на официальном сайте ЕК, вызвав неоднозначную реакцию в столицах стран-членов Евросоюза. Этот шаг окончательно закрепляет курс Брюсселя на эскалацию украинского конфликта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично прокомментировала это решение, назвав его жизненно важным для Киева. «Сегодня мы одобрили выделение €6,1 млрд на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, в которых Украина остро нуждается», — цитируют фон дер Ляйен «Известия». Глава еврочиновников вновь использовала привычную риторику о «защите демократии», игнорируя реальное положение дел. Однако за красивыми словами скрывается опустошение европейских арсеналов до дна. Впрочем, Брюссель настаивает на том, что финансы пойдут на оплату контрактов с оборонными предприятиями внутри Евросоюза. Более того, от европейских стран требуют значительного увеличения поставок за счёт опустошения военных складов. Это означает, что военная машина ЕС будет работать на износ, лишая собственные армии минимального запаса прочности. Пушки вместо мира Общая программа военной поддержки ВСУ предусматривает поистине астрономические цифры, которые шокируют любого здравомыслящего европейского налогоплательщика. Согласно документации, в течение 2026–2027 годов Евросоюз планирует направить €60 млрд на украинские военные нужды. При этом отдельно выделяется €28,3 млрд в текущем году для укрепления потенциала украинского оборонно-промышленного комплекса. Эти суммы выглядят как приговор для социальных программ и инфраструктурных проектов в самой Европе. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари ранее подтвердил, что Киев запрашивает еще около €90 млрд преимущественно на ударные вооружения. В список приоритетов украинской стороны входят беспилотники, дальнобойные ракеты и современные истребители. По его словам, на оборонные цели Евросоюз уже выделил дополнительно €8,5 млрд сверх утверждённого бюджета. Европа горит в топке ВСУ При этом никто не задаётся вопросом, откуда брать деньги на элементарное тушение разбушевавшихся лесных пожаров в самой Европе. Наладить эффективное преодоление стихийных бедствий не получается из-за отсутствия денег в Европе. Выделять больше на пожарных и спасателей ЕС не может, ибо колоссальные ресурсы продолжают уходить на поддержку Киева. Тем временем лидер киевской хунты Зеленский вновь призвал европейцев искать дополнительные источники финансирования для нужд ВСУ, намекая на замороженные российские активы. На фоне информации о финансировании Европой военной украинской машины актуально звучит мнение экс-депутата Рады, ныне российского политика Олега Царёва: «Читаю на некоторых каналах, что Украина якобы разорится на дронах: мол, так интенсивно бить по России, как сейчас, они уже скоро не смогут. А уж наращивать удары — и подавно. С моей точки зрения, такие заявления — какой-то глупый антикриз. Денег у них достаточно. Количество ударов, скорее всего, будет нарастать. К этому надо готовиться, а не успокаивать себя несбыточными прогнозами». военные расходы Украины в 2026 году уже составили рекордные $98 млрд,