От Santal 33 к ладану и мирре: зумеры нашли замену люксовой парфюмерии

Российские зумеры нашли новый способ выделиться из толпы — они всё чаще отказываются от раскрученных люксовых ароматов в пользу масляных духов, которые можно приобрести в православных церквях и мусульманских мечетях.
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