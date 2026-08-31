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Русская весна

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От Santal 33 к ладану и мирре: зумеры нашли замену люксовой парфюмерии

От Santal 33 к ладану и мирре: зумеры нашли замену люксовой парфюмерии

Российские зумеры нашли новый способ выделиться из толпы — они всё чаще отказываются от раскрученных люксовых ароматов в пользу масляных духов, которые можно приобрести в православных церквях и мусульманских мечетях.

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