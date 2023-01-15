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Комбат Ходаковский: ЧВК "Вагнер" действуют по принципу "вижу цель, не вижу препятствий"

Комбат Ходаковский: ЧВК "Вагнер" действуют по принципу "вижу цель, не вижу препятствий"

Командир батальона "Восток" Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что успешные действия штурмовых бригад частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Соледаре стали результатом определенного алгоритма действий, передает MK.

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