Комбат Ходаковский: ЧВК "Вагнер" действуют по принципу "вижу цель, не вижу препятствий"

Командир батальона "Восток" Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что успешные действия штурмовых бригад частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Соледаре стали результатом определенного алгоритма действий, передает MK.
Командир батальона "Восток" Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что успешные действия штурмовых бригад частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Соледаре стали результатом определенного алгоритма действий, передает MK.
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