Постпред РФ в Вене Ульянов: ВСУ атакуют Энергодар БПЛА, целясь по жилым домам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
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