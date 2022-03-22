В Хабаровске более 800 будущих специалистов-железнодорожников ВВО подготовят в военном учебном центре

Выпускники ВУЦ войдут в состав мобилизационного людского резерва и будут находиться в запасе, в одной из трех категорий: офицер, сержант и солдат запаса.
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