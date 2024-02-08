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Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в ночь на 9 февраля

Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в ночь на 9 февраля

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с Президентом России Владимиром Путиным на своей сайте в 18:00 по времени восточного побережья США, то есть в 02:00 по Москве 9 февраля, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальную страницу Карлсона в соцсети.

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