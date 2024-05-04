Володин счел Байдена и Зеленского годными в ВСУ по новым нормам призыва

По новым критериям призыва на военную службу на Украине, где начнут призывать в том числе больных ВИЧ, раком и граждан с психическими заболеваниями, в украинскую армию можно призвать президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.
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