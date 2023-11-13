Боевики ВСУ обрушили 10 снарядов на Донецк и Горловку

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых в ночной период войсками нацистских формирований киевского режима артиллерийских атаках, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии