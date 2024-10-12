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Bild: в ФРГ военным запретили участвовать в спортивных мероприятиях с россиянами

Минобороны ФРГ с лета запретило своим военнослужащим участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если в них будут принимать участие коллеги из РФ и Белоруссии, сообщает газета Bild.

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