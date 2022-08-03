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Розничные инвесторы Тесла настроены оптимистично на фоне дробления акций

По данным исследовательской фирмы Vanda Research, частные инвесторы вкладывались в акции Tesla, готовясь к потенциальному дроблению акций производителя электромобилей, и их покупки способствовали недавнему подъему на более широком рынке США.

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