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Такер Карлсон: Скоро Трамп начнёт гадить России ещё сильнее

Такер Карлсон: Скоро Трамп начнёт гадить России ещё сильнее

Республиканцы с большой долей вероятности потерпят поражение на грядущих выборах в Конгресс США. Это значит, что над президентом Дональдом Трампом нависнет угроза импичмента, а его команда будет ходить под уголовными делами.

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