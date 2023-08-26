Мини-футбол. Суперкубок России. «Синара» обыграла КПРФ

Мини-футбол БЕТСИТИ Суперкубок России Санкт-Петербург КПРФ – Синара – 2:3 (1:1) Голы: 0:1 Иванов (6), 1:1 Орлов (22), 1:2 Иванов (43), 2:2 Асадов (48), 2:3 Герасимов (49).
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