"Возникают абсурдные ситуации": В Госдуме призвали пересмотреть лимиты на подарки для трёх профессий

Некоторые законы, принятые много лет назад, требуют изменений, так как со временем определённые нормы потеряли свою актуальность.
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