Работодателей могут принудить регулярно выплачивать 13-ю зарплату

Закрепить в Трудовом кодексе норму, которая обяжет работодателей выплачивать 13-ю зарплату перед Новым годом, предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает 24 декабря ТАСС.
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