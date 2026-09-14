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Царьград

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Глава Орла: Оконные конструкции детсада заменят 15 сентября

Глава Орла: Оконные конструкции детсада заменят 15 сентября

В Орле 15 сентября начнут замену окон в поврежденном детсаде №98 после атаки БПЛА. Глава города Юрий Парахин сообщил, что дети смогут вернуться в группы на следующей неделе.

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