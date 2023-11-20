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Через месяц исполнится год со дня открытия первого ЯмалЭкоДома

Через месяц исполнится год со дня открытия первого ЯмалЭкоДома

За месяц до первой годовщины проекта стартовала серия мероприятий, приуроченных ко дню рождения. «В программе активности, которые будут интересны разным группам населения – конкурсы для пользователей социальных сетей и самых активных эко-семей, кукольные спектакли и концерты живой музыки, мастер-классы по изготовлению подарков для мам, встречи с интересными людьми, новогодняя ярмарка обмена вещами и многое другое», - рассказал генеральный директор ООО «Инновационные технологии» Артём Ткаченко.

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