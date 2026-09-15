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Пункт-А

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«Астраханочка» одолела серьезного конкурента без группы ведущих игроков

«Астраханочка» одолела серьезного конкурента без группы ведущих игроков

И на характере вырвалась в число лидеров. Сегодня в Астрахани состоялся второй тур чемпионата России по гандболу среди женских клубов Суперлиги, в котором встречались «Астраханочка» и тольяттинская «Лада».

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