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Боевики ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке

Боевики ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) во время освобождения города и образцов вооружения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченных в цехах предприятия.

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