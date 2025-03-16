"МК": жители Кривого Рога поблагодарили ВС РФ за удар по элитному клубу для ВСУ

Жители украинского города Кривой Рог в соцсетях поблагодарили Вооруженные силы РФ за удар по элитному закрытому клубу "Святошин", где часто отдыхали украинские военные и сотрудники ТЦК (аналог военкомата).
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