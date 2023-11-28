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Ленивые вареники: быстрый рецепт с творогом и манной крупой без муки

Ленивые вареники: быстрый рецепт с творогом и манной крупой без муки

Готовятся просто, а вкус от этого не страдает Многие любят классические вареники с творогом, ведь это очень вкусное угощение, которое может стать полноценным завтраком или ужином, даст чувство сытости и побалует вкусовые рецепторы.

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