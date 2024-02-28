Байдена сочли способным исполнять обязанности президента США

Здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему исполнять обязанности. Об этом говорится в опубликованном в среду, 28 февраля, пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медосмотра.
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