Расчет ПТРК "Корнет" разгромил опорник украинских боевиков

РИА Новости/Станислав Красильников Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" группировки войск "Юг" уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на александро-калиновском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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